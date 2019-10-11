Семья Заворотнюк ответила на данные о ее коматозном состоянии

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия, чернышев петр
Анастасию Заваротнюк недавно выписали из больницыФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Семья актрисы Анастасии Заваротнюк опровергла информацию о том, что артистка находится в состоянии сопора (глубокого сна). Об этом близкие заявили на странице актрисы в Instagram.

«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!» — говорится в сообщении. Также семья Заворотнюк заявила, не готова к «визитам непрошеных гостей». Речь идет о журналистах, которые караулят родственников у больницы и дома. Близкие актрисы попросили уважать их право на то, чтобы переживать тяжелую для них ситуацию без внимания СМИ.

В августе СМИ распространили информацию о том, что Заворотнюк тяжело больна. По некоторым данным, у нее диагностирован рак головного мозга. Актриса находилась в московской больнице в окружении охраны. 8 октября стало известно, что артистку выписали из больницы в тяжелом состоянии. Сразу после выписки из медучрежедния Заворотнюк уехала в другую клинику, передает телеканал 360.

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