Семья Заворотнюк ответила на данные о ее коматозном состоянии

Семья актрисы Анастасии Заваротнюк опровергла информацию о том, что артистка находится в состоянии сопора (глубокого сна). Об этом близкие заявили на странице актрисы в Instagram.
«Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!» — говорится в сообщении. Также семья Заворотнюк заявила, не готова к «визитам непрошеных гостей». Речь идет о журналистах, которые караулят родственников у больницы и дома. Близкие актрисы попросили уважать их право на то, чтобы переживать тяжелую для них ситуацию без внимания СМИ.
В августе СМИ распространили информацию о том, что Заворотнюк тяжело больна. По некоторым данным, у нее диагностирован рак головного мозга. Актриса находилась в московской больнице в окружении охраны. 8 октября стало известно, что артистку выписали из больницы в тяжелом состоянии. Сразу после выписки из медучрежедния Заворотнюк уехала в другую клинику, передает телеканал 360.