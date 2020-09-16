Минфин РФ предложил предоставить «Роснефти» льготы на 460 млрд

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает предоставление льгот для северной части Приобского месторождения «Роснефти» [ХМАО] в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение десяти лет. Об этом журналистам сообщил источник в отрасли.
«Одним из основных отличий от предыдущей версии законопроекта является то, что из него исключен южный участок месторождения „Газпром нефти“, которая ранее просила налоговый вычет на 13,5 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.
Благодаря новым налоговым стимулам, как напоминает агентство, компания до 2025 года может дополнительно добыть на месторождении больше 70 тонн нефти. По оценке «Роснефти», дополнительные налоговые поступления в казну при таком сценарии составят 660 млрд рублей. Еще 120 млрд — дополнительный дивидендный поток.
Подписывайтесь на URA.RU в