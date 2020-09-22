22 сентября 2020

В кабинете главы ЦИК Тихановской угрожали убийством

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлане Тихановской угрожали в кабинете главы ЦИК Белоруссии Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской угрожали убийством незадолго до её отъезда в Литву. Об этом журналистам рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Уехала не сама, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну», — рассказала Красулина в интервью ютуб-проекту «И Грянул Грэм». Она уточнила, что Тихановской угрожали в кабинете главы ЦИК Белоруссии.

10 августа, чтобы главный конкурент Лукашенко явилась в ЦИК подать жалобу в связи с состоявшимися накануне президентскими выборами. В кабинете руководителя комитета у неё состоялась беседа с представителями спецслужб. Вскоре после этого экс-кандидат покинула страну, напоминает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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