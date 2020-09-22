В кабинете главы ЦИК Тихановской угрожали убийством

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской угрожали убийством незадолго до её отъезда в Литву. Об этом журналистам рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
«Уехала не сама, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну», — рассказала Красулина в интервью ютуб-проекту «И Грянул Грэм». Она уточнила, что Тихановской угрожали в кабинете главы ЦИК Белоруссии.
10 августа, чтобы главный конкурент Лукашенко явилась в ЦИК подать жалобу в связи с состоявшимися накануне президентскими выборами. В кабинете руководителя комитета у неё состоялась беседа с представителями спецслужб. Вскоре после этого экс-кандидат покинула страну, напоминает «
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