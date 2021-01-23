Подписчиков российской модели, уроженки Еманжелинска (Челябинская область) Ирины Шейк удивил снимок, который она выложила в своем Instagram в связи с днем рождения своей матери. На «поздравительном» фото Шейк поставила ногу на голову своей маме.
Кадр, который вызвал негодование у подписчиков стоит третьим по счету в последнем посте Шейк. «Вы мать ногой закрыли, Ирина?», — написал пользователь с ником tnsv.v. Другие задаются вопросом, зачем Шейк поставила ногу на голову своей маме. Некоторые подписчики упрекнули супермодель за этот кадр и попросили ее убрать снимок.
Ранее Ирина Шейк заявила, что ее дочь от актера Брэдли Купера ходит в русскую школу в Нью-Йорке, сообщает телеканал 360. А осенью 2020 года в сеть утекли фотографии семейной прогулки Шейк вместе с дочкой. Также супермодель снялась в видеоролике, посвященном новому сезону программы «Холостяк», в которой главным героем выступил рэпер Тимати, пишет агентство Nation News.
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