Ирина Шейк странно поздравила маму с днем рождения. «Вы мать ногой закрыли?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шейк Ирина, шейк ирина
Подписчики Ирины Шейк удивлены снимком супермодели с собственной мамой Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Подписчиков российской модели, уроженки Еманжелинска (Челябинская область) Ирины Шейк удивил снимок, который она выложила в своем Instagram в связи с днем рождения своей матери. На «поздравительном» фото Шейк поставила ногу на голову своей маме.

Кадр, который вызвал негодование у подписчиков стоит третьим по счету в последнем посте Шейк. «Вы мать ногой закрыли, Ирина?», — написал пользователь с ником tnsv.v. Другие задаются вопросом, зачем Шейк поставила ногу на голову своей маме. Некоторые подписчики упрекнули супермодель за этот кадр и попросили ее убрать снимок.

Фото: скриншот, Instagram irinashayk
Фото: скриншот, Instagram irinashayk
Фото: скриншот, Instagram irinashayk

Ранее Ирина Шейк заявила, что ее дочь от актера Брэдли Купера ходит в русскую школу в Нью-Йорке, сообщает телеканал 360. А осенью 2020 года в сеть утекли фотографии семейной прогулки Шейк вместе с дочкой. Также супермодель снялась в видеоролике, посвященном новому сезону программы «Холостяк», в которой главным героем выступил рэпер Тимати, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...