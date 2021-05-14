Сбербанк стал самой крупной российской компанией по версии Fоrbes

В 2020 году доля Сбербанка на рынке вкладов физлиц достигла 45,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших публичных компаний мира — Global 2000. В список вошли 24 российские компании, лидером среди них стал Сбербанк. В мировом рейтинге кредитная организация расположилась на 51 месте.

За год Сбербанк существенно улучшил свои позиции. Для сравнения: в предыдущем рейтинге компания находилась на 402 месте в мировом списке и на шестом — в российском.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, во время пандемии коронавируса, которая поставила под угрозу развитие целых секторов экономики, компании удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. «Высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%», — заявил Греф.

В 2020 году компания завершила технологическую трансформацию и сегодня активно развивает экосистему. Помимо банковских услуг, туда входят электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Число розничных клиентов Сбера сейчас превышает 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн.

Всего в рейтинг Forbes вошли компании из 61 страны. Они оценивались по четырем показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость. В мировом списке на первом месте девятый год подряд стала китайская банковская корпорация ICBC. Второе и третье места — у американских JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway.