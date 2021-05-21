Правительство РФ утвердило правила досрочного назначения пенсии

Выплаты получат вахтовики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Российское правительство приняло документ, в котором сообщается, кто из граждан может претендовать на досрочные пенсионные выплаты. В эту категорию входят некоторые жители, работавшие в северных районах РФ.

«В стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии ‎по старости, засчитываются периоды работы в районах Крайнего Севера», — говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В число получающих пенсию досрочно входят и те, кто работал там не постоянно, а вахтовым методом. Сообщается также, что пенсионеры при этом должны были все время уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Сейчас работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается на Севере при назначении досрочной пенсии. Помимо этого, в Госдуме предложили и другие нововведения для жителей этих территорий. В районах Крайнего Севера и приравненных к нему областей «нужно сохранять пониженную ставку по ипотеке», цитирует RT члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.