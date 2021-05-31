Народный артист Александр Збруев попал в больницу

В феврале 2021 года артист во второй раз заразился коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РСФСР, актер «Ленкома» Александр Збруев попал в больницу. В родном театре актера сообщили, что ему проведут плановое обследование.

«Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр артиста. Информация о госпитализации российского актера театра и кино сначала появилась в telegram-каналах. Позже в театре подчеркнули, что Збруев лег в больницу на плановое обследование.

В феврале этого года народный артист РСФСР во второй раз заразился коронавирусом, передает «Пятый канал». Отмечается, что повторное инфицирование Збруева коронавирусом произошло 24 января, когда тот играл спектакль.

Александр Збруев — советский и российский актер. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Мой младший брат», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Девушка желает познакомиться», «Все будет хорошо» и «Бедная Саша». В 1989 году Збруеву было присвоено звание народного артиста РСФСР.