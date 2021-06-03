В Татарстане предложили ввести новый запрет для соцсетей

В перечне информации, которую должны отслеживать и блокировать владельцы социальных сетей, может появиться пункт об изготовлении взрывчатки и оружия. С соответствующей инициативой выступил парламент Татарстана.
«Госсовет Татарстана подготовил проект поправок к федеральному закону „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Документом предлагается расширить перечень информации, которую должны отслеживать и блокировать владельцы социальных сетей», — пишет «
Основание для инициативы стала трагедия в Казани 11 мая. Выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев пришел в школу с охотничьим карабином и устроил в здании стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали 19.
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