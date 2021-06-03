03 июня 2021

В Татарстане предложили ввести новый запрет для соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Соцсетям предлагают блокировать информацию об изготовлении оружия и бомб Фото:

В перечне информации, которую должны отслеживать и блокировать владельцы социальных сетей, может появиться пункт об изготовлении взрывчатки и оружия. С соответствующей инициативой выступил парламент Татарстана.

«Госсовет Татарстана подготовил проект поправок к федеральному закону „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Документом предлагается расширить перечень информации, которую должны отслеживать и блокировать владельцы социальных сетей», — пишет «Коммерсант». Сейчас в этот список входят, к примеру, призывы к массовым беспорядкам, информация, касающаяся самоубийств и так далее. Татарские парламентарии предложили обязать владельцев соцсетей мониторить и блокировать информацию о самодельном изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия.

Основание для инициативы стала трагедия в Казани 11 мая. Выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев пришел в школу с охотничьим карабином и устроил в здании стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали 19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...