Умерла звезда фильма Тарковского «Солярис»

В возрасте 69 лет скончалась советская и российская актриса Ольга Барнет. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.
«Нас постигло большое горе — сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», — цитирует пресс-службу РИА «Новости». Отмечается, что публичного прощания с актрисой, согласно ее желанию, не будет.
Барнет окончила Высшее Театральное училище им. Щукина, после этого была принята в труппу театра МХАТ. Сыграла в спектаклях «Синяя птица», «Валентин и Валентина», «Иванов» и других. В кино дебютировала в фантастической ленте режиссера Андрея Тарковского «Солярис». Всего Барнет сыграла около 30 кино-ролей.
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