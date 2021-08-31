Мишустин наградил сторонницу отца Сергия

Михаил Мишустин наградил Марию Шукшину за заслуги перед отечеством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил деятелей культуры и искусства. Среди награжденных оказалась и артистка Мария Шукшина, которая ранее просила защитить отца Сергия и Среднеуральский женский монастырь.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством первой степени“ награждена Шукшина Мария Васильевна. Артистка, член Союза кинематографистов Российской Федерации», — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Ранее Шукшина просила не допустить силового захвата скитов Среднеуральского женского монастыря. Такое обращение она направила полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. Она просила принять все имеющиеся полномочные меры «для прекращения аморальной и безжалостной силовой акции по дальнейшему разорению уникального монастыря». В полпредстве отметили, что писем от нее не получали.

«В конечном счете все поубивают друг друга, а врага в лицо так никто знать и не будет. Такая схема искусства войны называется — мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров. Современные войны не ведутся пушками и ракетами, они все в СМИ, науке, образовании, культуре, медицине», — заявила Шукшина на награждении.

Бывшего монаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года во время спецоперации силовиков и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого его отлучили от церкви.