Главнокомандующий ВСУ захотел прокатиться на танке по Москве

Главнокомандующий вооруженными силами Украины заявил, что хочет прокатиться на танке по Красной площади и Арбату (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главнокомандующий вооруженными силами Украины, генерал-майор Валерий Залужный заявил, что хотел бы прокатиться на танке по Красной площади в Москве. Также он не против проехать в военной технике по Арбату.

«Есть желание проехаться на танке по Красной площади. Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — приводят слова Валерия Залужного argumenti.ru.

Залужного назначили на должность главнокомандующего украинскими вооруженными силами в августе 2021 года. Ранее этот пост занимал генерал-полковник Руслан Хомчак.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в ответ за слова Залужного заявил, что украинский военачальник может прокатиться по Москве либо на такси, либо в автозаке, передает Lenta.ru. По словам политика, в российской столице ездят исключительно отечественные танки, в то время как чужих там «отродясь не было».

Ранее российский публицист Борис Стомахин, который был неоднократно осужден за призывы к экстремизму и терроризму, предложил Украине нанести ядерный удар по России. По его мнению, это единственный способ справиться с «агрессией Москвы».