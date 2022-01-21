МК: отец Сергий тайно изгонял бесов из Ленина в мавзолее

21 января 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Экс-схиигумен уральского монастыря Сергий Романов, осужден за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к самоубийству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-схиигумен Сергий Романов рассказал, что тайно побывал в Мавзолее и провел там службу по изгнанию бесов из бальзамированного тела Владимира Ленина. Об этом пишут СМИ без указания источника. «Пригласили меня в Мавзолей высокопоставленные офицеры, фамилии которых я не могу называть. Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и „странности“, которые там якобы происходили с телом Ленина», — цитирует Романова сайт mk.ru . Отец Сергий также рассказал, что совершил молебен. «12 раз обошел вокруг саркофага, читая специальные молитвы. Меня просили очень аккуратно совершать окропление святой водой, чтобы не оставалось следов», — вспоминает экс-схиигумен. По его словам, монахиня после уверяла, что «видела, как тело [Ленина] приподнялось», — говорит Романов. Также он уточнил — некоторые работники Мавзолея рассказывали, что чувствовали себя там плохо. Психологи подобное объясняют просто страхами, которые могли в какой-то момент одолевать тех, кто долгое время проводит в подобных местах. «У отца Сергия два защитника: я и Светлана Герасимова. Других нет. Никто из нас подобную информацию журналистам не передавал. По нашему мнению это очередная волна дискредитации отца Сергия», — сообщил URA.RU адвокат экс-схиигумена Павел Бабиков. Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и самоуправство. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-схиигумен Сергий Романов рассказал, что тайно побывал в Мавзолее и провел там службу по изгнанию бесов из бальзамированного тела Владимира Ленина. Об этом пишут СМИ без указания источника. «Пригласили меня в Мавзолей высокопоставленные офицеры, фамилии которых я не могу называть. Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и „странности“, которые там якобы происходили с телом Ленина», — цитирует Романова сайт mk.ru. Отец Сергий также рассказал, что совершил молебен. «12 раз обошел вокруг саркофага, читая специальные молитвы. Меня просили очень аккуратно совершать окропление святой водой, чтобы не оставалось следов», — вспоминает экс-схиигумен. По его словам, монахиня после уверяла, что «видела, как тело [Ленина] приподнялось», — говорит Романов. Также он уточнил — некоторые работники Мавзолея рассказывали, что чувствовали себя там плохо. Психологи подобное объясняют просто страхами, которые могли в какой-то момент одолевать тех, кто долгое время проводит в подобных местах. «У отца Сергия два защитника: я и Светлана Герасимова. Других нет. Никто из нас подобную информацию журналистам не передавал. По нашему мнению это очередная волна дискредитации отца Сергия», — сообщил URA.RU адвокат экс-схиигумена Павел Бабиков. Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и самоуправство. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.