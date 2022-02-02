Попова высказалась о введении локдауна в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VI Международная конференция по ВИЧ\СПИД. Москва, попова анна
Анна Попова заявила, что речь о локдауне из-за COVID-19 сегодня не идет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти не рассматривают возможность введения локдауна или черезвычайных мер из-за распространения коронавируса. Однако, по ее словам, рост заболеваемости продолжится.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине. Мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Число заболевших будет расти, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики», — сказала Попова в разговоре с РИА «Новости».

По ее словам, в стране, на данный момент, есть укрепившаяся система информирования населения, телефон «122». «Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей», — подытожила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в РФ не собираются вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Локдаун могут ввести, когда ежедневно будут госпитализировать более 20 тыс человек, сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. А вот председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти не рассматривают возможность введения локдауна или черезвычайных мер из-за распространения коронавируса. Однако, по ее словам, рост заболеваемости продолжится. «Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине. Мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Число заболевших будет расти, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики», — сказала Попова в разговоре с РИА «Новости». По ее словам, в стране, на данный момент, есть укрепившаяся система информирования населения, телефон «122». «Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей», — подытожила она. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в РФ не собираются вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Локдаун могут ввести, когда ежедневно будут госпитализировать более 20 тыс человек, сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. А вот председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...