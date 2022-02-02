Попова высказалась о введении локдауна в России

Анна Попова заявила, что речь о локдауне из-за COVID-19 сегодня не идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти не рассматривают возможность введения локдауна или черезвычайных мер из-за распространения коронавируса. Однако, по ее словам, рост заболеваемости продолжится.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине. Мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Число заболевших будет расти, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики», — сказала Попова в разговоре с РИА «Новости».

По ее словам, в стране, на данный момент, есть укрепившаяся система информирования населения, телефон «122». «Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей», — подытожила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в РФ не собираются вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Локдаун могут ввести, когда ежедневно будут госпитализировать более 20 тыс человек, сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. А вот председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявлял, что в России могут ввести локдаун, если ежегодная заболеваемость коронавирусом будет больше 40 тысяч человек в сутки.

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