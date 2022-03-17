Мост в Челябинске отремонтирует компания из Перми 17 марта 2022 в 13:07 Размер текста - 17 + Стоимость работ составила около 147 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ремонтом моста на дороге «Северный Луч» в Челябинске займется пермская компания «ПСК КамаМост» (из Перми). Как сообщили URA.RU в пресс-службы мэрии города, с подрядчиком заключен контракт на сумму 147 млн рублей. «По условиям контракта, подрядчик должен будет заменить перила, отремонтировать опоры моста, пролетные строения, проезжую часть, тротуары. Также компания обязана восстановить наружное освещение на мосту и обустроить систему водоотведения», — сообщили URA.RU в мэрии города. В администрации добавили, что речь идет о мосте через реку Миасс у поселка Першино в Металлургическом районе. Работы по реконструкции планируют завершить к осени следующего года. Во время ремонта на мосту будет ограничено движение. Дату начала работ сообщат позже. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Ремонтом моста на дороге «Северный Луч» в Челябинске займется пермская компания «ПСК КамаМост» (из Перми). Как сообщили URA.RU в пресс-службы мэрии города, с подрядчиком заключен контракт на сумму 147 млн рублей. «По условиям контракта, подрядчик должен будет заменить перила, отремонтировать опоры моста, пролетные строения, проезжую часть, тротуары. Также компания обязана восстановить наружное освещение на мосту и обустроить систему водоотведения», — сообщили URA.RU в мэрии города. В администрации добавили, что речь идет о мосте через реку Миасс у поселка Першино в Металлургическом районе. Работы по реконструкции планируют завершить к осени следующего года. Во время ремонта на мосту будет ограничено движение. Дату начала работ сообщат позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям