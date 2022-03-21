Российского дипломата вызвали в Минобороны Великобритании

21 марта 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Минобороны Великобритании во второй раз вызвали российского военного атташе. Вызов связан с ситуацией на Украине. «Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с действиями Вооруженных сил России на Украине», — об этом сообщает официальный корпоративный новостной канал Министерства обороны Великобритании в соцсети Twitter. Отмечается также, что второй постоянный заместитель госсекретаря ведомства Лоуренс Ли напомнил о Женевской конвенции, дополняет MK.RU. Представитель ведомства потребовал от России «вывести свои войска», пишет Life. Он предупредил, что Великобритания будет «собирать доказательства» действий России на Украине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений со стороны украинской власти, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка там ядерного оружия. РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития, однако власти Украины на это не согласились. Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.