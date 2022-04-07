Аналитики предрекли раскол позиции Европы по санкциям против РФ

По мнению Андрея Кортунова, ЕС надеялся, что Путин может изменить свое мнение по Украине из-за санкций Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После введения масштабных санкций в ответ на спецоперацию, которая идет на Украине, в ЕС были «надежды» на то, что под давлением санкций президент России Владимир Путин может пересмотреть свою линию в отношении Украины. Однако сейчас этого не происходит, поэтому европейские политики стали задумываться о других инструментах. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Сейчас будет идти поиск различных механизмов, кто-то будет настаивать на продолжении санкционного давления, кто-то будет выступать за переговоры. Согласовывать единую европейскую позицию станет со временем только труднее», — передают слова эксперта Кортунова РИА «Новости».

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что среди стран, заблокировавших антироссийские санкции, могли быть крупнейшие импортеры угля, так как причина несогласования санкций была связана с запретом импорта российского природного угля. «Там, насколько я понимаю, вопрос с запретом на импорт угля. Значит, надо смотреть, кто у нас крупнейший покупатель угля. Германия та же, Польша была, но Польша, вроде, отказалась», — сказал эксперт.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Ранее, власти Польши решили отказаться от поставок угля из России. Российский уголь в Польше планируют заменить австралийским. Страны Евросоюза уже заявили о готовности отказаться от импорта угля и нефти из России. В частности, об этом заявили в Германии. При этом, например, Китай не отказался от энергоресурсов из России.

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