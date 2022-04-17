НАТО, помогая режиму президента Украины Владимира Зеленского, становится причастным к убийству россиян. В свою очередь, россияне не убивают солдат НАТО. Такое заявление сделал президент Федерации сирийских промышленных палат Фарес Шехаб, поддерживающий правление президента Сирии Башара Асада.
«Вооружая режим Зеленского, НАТО напрямую причастно к убийству россиян. В то время как ни один русский не убивал и не замышлял убийства ни в одной из стран НАТО!» — отметил он на своей странице в заблокированной на территории РФ соцсети Twitter.
По мнению Шехаба, НАТО аналогичным образом поддерживало боевиков в Сирии. Так он прокомментировал флаг со свастикой, найденный российскими войсками после отхода ВСУ на одной из украинских военных баз под Херсоном. «Как в Сирии, когда мы находили флаги «Аль-Каиды» (террористической организации, запрещенной в РФ, — прим. ред.) на всех поддерживаемых НАТО базах «умеренных повстанцев», — пояснил он.
Сирийский бизнесмен Шехаб находится под жесткими международными санкциями за участие в сирийском конфликте. Он является главой сирийской фармкомпании Alpha for Pharmaceutical Manufacturing. Во время гражданской войны в Сирии он встал на сторону Асада и финансировал солдат. Шехаб обеспечивал бесплатными лекарствами сирийскую армию.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, заявлял он.
После взятия военных баз украинских солдат ВС РФ неоднократно находили нацистскую символику и литературу. Эти предметы есть в некоторых украинских библиотеках и учебных учреждениях, заявлял офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. Он считает, что людям на Украине с младых лет внушали, что Россия — враг. Кроме того, Гагин уточнял, что у российских войск есть доказательства участия военных НАТО в командовании армией Украины. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Вооруженные силы России уничтожили уже более тысячи таких граждан.
НАТО, помогая режиму президента Украины Владимира Зеленского, становится причастным к убийству россиян. В свою очередь, россияне не убивают солдат НАТО. Такое заявление сделал президент Федерации сирийских промышленных палат Фарес Шехаб, поддерживающий правление президента Сирии Башара Асада. «Вооружая режим Зеленского, НАТО напрямую причастно к убийству россиян. В то время как ни один русский не убивал и не замышлял убийства ни в одной из стран НАТО!» — отметил он на своей странице в заблокированной на территории РФ соцсети Twitter. По мнению Шехаба, НАТО аналогичным образом поддерживало боевиков в Сирии. Так он прокомментировал флаг со свастикой, найденный российскими войсками после отхода ВСУ на одной из украинских военных баз под Херсоном. «Как в Сирии, когда мы находили флаги «Аль-Каиды» (террористической организации, запрещенной в РФ, — прим. ред.) на всех поддерживаемых НАТО базах «умеренных повстанцев», — пояснил он. Сирийский бизнесмен Шехаб находится под жесткими международными санкциями за участие в сирийском конфликте. Он является главой сирийской фармкомпании Alpha for Pharmaceutical Manufacturing. Во время гражданской войны в Сирии он встал на сторону Асада и финансировал солдат. Шехаб обеспечивал бесплатными лекарствами сирийскую армию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, заявлял он. После взятия военных баз украинских солдат ВС РФ неоднократно находили нацистскую символику и литературу. Эти предметы есть в некоторых украинских библиотеках и учебных учреждениях, заявлял офицер, прошедший чеченскую военную компанию, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. Он считает, что людям на Украине с младых лет внушали, что Россия — враг. Кроме того, Гагин уточнял, что у российских войск есть доказательства участия военных НАТО в командовании армией Украины. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Вооруженные силы России уничтожили уже более тысячи таких граждан.