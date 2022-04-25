Лавров поделился, какой совет США и Британия дали Зеленскому

Лавров: США и Британия рекомендуют Зеленскому ужесточить переговорную позицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти США и Британии советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно дольше затягивать мирные переговоры. Об этом доложил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — рассказал Лавров в эфире Первого канала. Он сообщил, что власти Киева отказались подписывать бумаги, предложенные на переговорах в Стамбуле, что было ошибкой со стороны Украины.

Ранее профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в интервью с URA.RU также сообщил, что США специально затягивают переговоры с РФ и Украиной. По его мнению, они добиваются ослабления России, а также возвращения однополярного мира.

Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.

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