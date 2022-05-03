Стоун заподозрил США в подготовке ядерного удара по Донбассу. «Обвинят Россию»

03 мая 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

США могут обвинить Россию в случае провокации в Донбассе, считает Оливер Стоун Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство США может устроить в Донбассе ядерную провокацию, в которой обвинят Россию. С таким заявлением выступил американский режиссер Оливер Стоун. «Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию», — написал Стоун в Twitter. Он считает, что вина РФ заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на ядерную кнопку. По словам режиссера, западные СМИ по указке с 2014 года целенаправленно не обращали внимания на военные преступления против мирных граждан на Украине и выставляли Россию виновником, передает сайт MK.RU . Цель информационной войны Запада против России с помощью «мастерства и грубой силы» заставить мир поверить, что РФ можно в любом случае обвинить в происходящем, высказался Стоун. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. ВСУ продолжают обстреливать граждан в Донбассе, заявляли в народной милиции ДНР и ЛНР. Украина также готовила наступление на Донбасс, которое предотвратила Россия, заявляли в Минобороны РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Руководство США может устроить в Донбассе ядерную провокацию, в которой обвинят Россию. С таким заявлением выступил американский режиссер Оливер Стоун. «Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию», — написал Стоун в Twitter. Он считает, что вина РФ заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на ядерную кнопку. По словам режиссера, западные СМИ по указке с 2014 года целенаправленно не обращали внимания на военные преступления против мирных граждан на Украине и выставляли Россию виновником, передает сайт MK.RU. Цель информационной войны Запада против России с помощью «мастерства и грубой силы» заставить мир поверить, что РФ можно в любом случае обвинить в происходящем, высказался Стоун. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. ВСУ продолжают обстреливать граждан в Донбассе, заявляли в народной милиции ДНР и ЛНР. Украина также готовила наступление на Донбасс, которое предотвратила Россия, заявляли в Минобороны РФ.