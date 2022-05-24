Пермские мастера попали в телешоу на НТВ. Фото

24 мая 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Скрин программы «Квартирный вопрос» на НТВ с YouTube канала «Переделка» YouTube канал «Переделка» Владельцы пермской реставрационной мастерской «Снова Новое» Семен и Никита Гилевы, приняли участие в съемках популярного телепроекта НТВ «Квартирный вопрос». Браться сделали из старого чайника стильную лампу. Как рассказали мастера на своей страничке «ВКонтакте», команда проекта «Квартирный вопрос» начала ремонтировать квартиру на первом этаже. Во время ремонта, строителям потребовалось вскрыть полы. А под ними оказался спрятан сюрприз — чайник середины прошлого века. Скорее всего, он попал под пол при строительстве дома — в 1957 году. Дизайнер выпуска — пермячка Ирина Райхер решила подарить старинной кухонной утвари вторую жизнь в виде модной лампы. С этой идеей она отправилась в пермскую мастерскую «Снова Новое». Братья с помощью болгарки, металлической трубки, патрона для лампы и абажура быстро изготовили совершенно новый предмет интерьера. «А еще нам повезло. Я нашел оригинальную крышку, которая идеально подходит к этому чайнику», — сообщил один из мастеров. В конце программы, современная лампа заняла почетное место в спальне героев «Квартирного вопроса».

Владельцы пермской реставрационной мастерской «Снова Новое» Семен и Никита Гилевы, приняли участие в съемках популярного телепроекта НТВ «Квартирный вопрос». Браться сделали из старого чайника стильную лампу. Как рассказали мастера на своей страничке «ВКонтакте», команда проекта «Квартирный вопрос» начала ремонтировать квартиру на первом этаже. Во время ремонта, строителям потребовалось вскрыть полы. А под ними оказался спрятан сюрприз — чайник середины прошлого века. Скорее всего, он попал под пол при строительстве дома — в 1957 году. Дизайнер выпуска — пермячка Ирина Райхер решила подарить старинной кухонной утвари вторую жизнь в виде модной лампы. С этой идеей она отправилась в пермскую мастерскую «Снова Новое». Братья с помощью болгарки, металлической трубки, патрона для лампы и абажура быстро изготовили совершенно новый предмет интерьера. «А еще нам повезло. Я нашел оригинальную крышку, которая идеально подходит к этому чайнику», — сообщил один из мастеров. В конце программы, современная лампа заняла почетное место в спальне героев «Квартирного вопроса».