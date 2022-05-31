В США отказались участвовать в конфликте между Россией и НАТО

01 июня 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не примут участие в конфликте между Россией и НАТО, более того, в стране не желают допускать таких столкновений. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого Дома. «Президент [США Джо Байден] четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте [между Россией и НАТО] — не будем посылать наши войска или нападать на российские силы», — заявил представитель американской администрации, передает РИА «Новости». Он отметил, что США не стремится разжечь конфликт между Россией и НАТО. Ранее в Кремле заявили, что никто не хочет прямого столкновения НАТО и России, но Москва может дать решительный ответ в случае, если Запад захочет повлиять на ситуацию на Украине. О том, что риск войны НАТО с Россией существует, и последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта, 12 мая заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что накачивание странами Североатлантического альянса Украины оружием, отправка туда наемников и проведение учений у границ России повышают вероятность конфликта, который теоретически может перейти в ядерную войну. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты Америки не примут участие в конфликте между Россией и НАТО, более того, в стране не желают допускать таких столкновений. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого Дома. «Президент [США Джо Байден] четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте [между Россией и НАТО] — не будем посылать наши войска или нападать на российские силы», — заявил представитель американской администрации, передает РИА «Новости». Он отметил, что США не стремится разжечь конфликт между Россией и НАТО. Ранее в Кремле заявили, что никто не хочет прямого столкновения НАТО и России, но Москва может дать решительный ответ в случае, если Запад захочет повлиять на ситуацию на Украине. О том, что риск войны НАТО с Россией существует, и последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта, 12 мая заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что накачивание странами Североатлантического альянса Украины оружием, отправка туда наемников и проведение учений у границ России повышают вероятность конфликта, который теоретически может перейти в ядерную войну. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.