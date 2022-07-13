У Минтруда потребовали дополнительный выходной каждый месяц

Работающие в сельской местности мужчины заслуживают выходной не меньше, чем женщины, считает Антон Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением дать работающим в селе мужчинам право на дополнительные выходные в течение каждого месяца. Копия письма появилась в распоряжении СМИ.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы», — говорится в тексте обращения, передает RT. Орлов объяснил свое предложение тем, что за последние годы государство приняло большое количество решений, направленных на поддержку граждан, работающих в сельской местности.

Он напомнил, что ранее государство выделило дополнительный неоплачиваемый выходной в течение каждого месяца для женщин. По мнению директора института, работающие в сельской местности мужчины не меньше заслуживают отдых, так как нередко выполняют тяжелую физическую работу при сложных погодных условиях.