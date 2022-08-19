Депутат ГД: решать судьбу Ельцин Центра должны екатеринбуржцы

Александр Демин предлагает провести референдум о судьбе Ельцин Центра в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди», депутат Госдумы РФ Александр Демин предлагает провести референдум, чтобы решить судьбу екатеринбургского Ельцин Центра. Как сообщил URA.RU сам Демин, инициативу о проведении подобного референдума он озвучил в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Александром Даванковым.

«Сейчас много спорят, что делать с Ельцин Центром. Кто-то предлагает его закрыть, кто-то — переименовать. Но в первую очередь нужно уважительно относиться к нашей истории. Помнить и про достижения, и про ошибки, потому что без прошлого нет будущего. А решение, быть Ельцин Центру или не быть, должны принимать люди в Екатеринбурге. Это часть их истории. Необходимо провести референдум, который определит будущее Ельцин Центра», — пояснил парламентарий.

По словам Демина, лишь сами екатеринбуржцы сами должны решать, в каком формате будет работать Ельцин Центр. Кандидат в губернаторы Свердловской области вместе с прилетевшим в Екатеринбург вице-спикером Госдумы Даванковым посетили Ельцин Центр и ознакомились с работой культурного центра. Зампред Госдумы РФ сообщил, что поддерживает идею Демина по проведению референдума о судьбе Ельцин Центра.

«Я закончил истфак МГУ и как историк по образованию могу сказать: это вопрос истории, а не политики. Мы прошли весь Ельцин Центр, и я могу назвать его хорошим местом притяжения молодежи. Молодым людям интересно узнавать подробности о жизни в 90-х годах, чтобы потом это анализировать и делать свои выводы. „Новые люди“ предлагают провести референдум, чтобы определить судьбу Ельцин Центра — вольные люди Екатеринбурга имеют право принимать решения сами», — подчеркнул Даванков.

О необходимости проведения референдума по вопросу о дальнейшей судьбе Ельцин Центра также заявляла экс-мэр Якутска, замглавы думской фракции «Новых людей» Сардана Авксентьева. Ранее с резкой критикой Ельцин Центра выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов: по его мнению, ЕЦ является «гадюшником», который необходимо закрыть.

Похожего мнения придерживается и депутат законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Вегнер. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов полагает, что работу ЕЦ нужно кардинальным образом переформатировать. В свою очередь депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что Ельцин Центр должен быть лишен госфинансирования.