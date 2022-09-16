Глава администрации премьера Венгрии раскрыл, когда Россия объявит победу в спецоперации

Глава администрации премьера Венгрии заявил, что Россия может объявить победу в любое время
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия может объявить о победе в спецоперации в любой момент. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«У России такое преимущество, что они сами могут определить, что такое победа, и объявить победу почти в любой момент», — пояснил Гуйяш, передает агентство MTI. По его мнению, ситуация на Украине затянулась «из-за ее собственной неудачной реакции».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сделает все возможное для завершения конфликта на Украине. По его словам, руководство Украины, напротив, заявило об отказе от переговорного процесса по причине того, что желает добиться своих целей военным путем «на поле боя».
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