Independent: Участники G20 отказались от давней традиции из-за Украины

Independent: На саммите G20 не будет совместного фото участников из-за Украины

13 ноября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

На фото от России должен был принять участие глава МИД Лавров, который приехал вместо Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ Традиционное фото с представителями стран-участниц саммита G20 собираются отменить из-за разногласий на фоне российской спецоперации на Украине. При этом отсутствие единой позиции может сказаться и на результатах мероприятия, которое проведут в Индонезии. «Общее фото мировых лидеров, которое также именуют как „семейное фото“, похоже, будет отменено на предстоящем саммите G20», — сообщает газета Independent. Там уточнили, что традиционный снимок, символизирующий силу и единство стран, окажется упразднен из-за геополитической напряженности вокруг спецоперации России на Украине. Решение приняли индонезийские организаторы саммита. Также автор статьи утверждает, что разногласия в вопросах, касающихся СВО, снижают шансы на консенсус между лидерами крупнейших экономик мира. Так, саммит на Бали может остаться без традиционного совместного заявления государств-членов G20. Ранее стало известно, что Евросоюз устроит бойкот России на саммите и попытается изолировать ее делегацию. Президент РФ Владимир Путин при этом решил не посещать мероприятие, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД страны планирует провести несколько двусторонних встреч на мероприятии, а также озвучить инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией. При этом деловых бесед с США не будет, так как у Москвы нет вопросов к Белому Дому.

Традиционное фото с представителями стран-участниц саммита G20 собираются отменить из-за разногласий на фоне российской спецоперации на Украине. При этом отсутствие единой позиции может сказаться и на результатах мероприятия, которое проведут в Индонезии. «Общее фото мировых лидеров, которое также именуют как „семейное фото“, похоже, будет отменено на предстоящем саммите G20», — сообщает газета Independent. Там уточнили, что традиционный снимок, символизирующий силу и единство стран, окажется упразднен из-за геополитической напряженности вокруг спецоперации России на Украине. Решение приняли индонезийские организаторы саммита. Также автор статьи утверждает, что разногласия в вопросах, касающихся СВО, снижают шансы на консенсус между лидерами крупнейших экономик мира. Так, саммит на Бали может остаться без традиционного совместного заявления государств-членов G20. Ранее стало известно, что Евросоюз устроит бойкот России на саммите и попытается изолировать ее делегацию. Президент РФ Владимир Путин при этом решил не посещать мероприятие, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД страны планирует провести несколько двусторонних встреч на мероприятии, а также озвучить инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией. При этом деловых бесед с США не будет, так как у Москвы нет вопросов к Белому Дому.