Якушев дал поручение регионам УРФО из-за дефицита лекарств

Полпред Якушев: регионы должны решать проблемы с нехваткой жизненно важных препаратов

14 ноября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев призвал мгновенно реагировать на проблемы, связанные с дефицитом препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионы должны предоставить информацию о проблемах с жизненно важными препаратами на местах. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. «По этому направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас — абсолютный приоритет», — отметили в полпредстве. Другой важной темой стала ситуация с готовностью муниципалитетов к отопительному сезону. На особом контроле полпреда остаются жалобы и обращения мобилизованных и их родственников. «Внимательное рассмотрение всех вопросов, касающиеся выплат, размещения, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных, должно решаться с привлечением к такому рассмотрению всех ответственных органов», — подчеркнул полпред. Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. По его словам, в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан.

Регионы должны предоставить информацию о проблемах с жизненно важными препаратами на местах. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. «По этому направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас — абсолютный приоритет», — отметили в полпредстве. Другой важной темой стала ситуация с готовностью муниципалитетов к отопительному сезону. На особом контроле полпреда остаются жалобы и обращения мобилизованных и их родственников. «Внимательное рассмотрение всех вопросов, касающиеся выплат, размещения, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных, должно решаться с привлечением к такому рассмотрению всех ответственных органов», — подчеркнул полпред. Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. По его словам, в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан.