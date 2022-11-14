Якушев дал поручение регионам УРФО из-за дефицита лекарств

Регионы должны предоставить информацию о проблемах с жизненно важными препаратами на местах. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе.
«По этому направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас — абсолютный приоритет», — отметили в полпредстве.
Другой важной темой стала ситуация с готовностью муниципалитетов к отопительному сезону. На особом контроле полпреда остаются жалобы и обращения мобилизованных и их родственников. «Внимательное рассмотрение всех вопросов, касающиеся выплат, размещения, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных, должно решаться с привлечением к такому рассмотрению всех ответственных органов», — подчеркнул полпред.
Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. По его словам, в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан.
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Регионы должны предоставить информацию о проблемах с жизненно важными препаратами на местах. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии. С такой установкой на совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. «По этому направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас — абсолютный приоритет», — отметили в полпредстве. Другой важной темой стала ситуация с готовностью муниципалитетов к отопительному сезону. На особом контроле полпреда остаются жалобы и обращения мобилизованных и их родственников. «Внимательное рассмотрение всех вопросов, касающиеся выплат, размещения, экипировки и порядка прохождения службы мобилизованных, должно решаться с привлечением к такому рассмотрению всех ответственных органов», — подчеркнул полпред. Ранее полпред Якушев заявлял, что регионы должны следить за работой пунктов, где размещают вынужденных переселенцев с Украины. По его словам, в субъектах достаточный запас мест для принятия вновь прибывающих граждан.