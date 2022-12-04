РФ наступает на самом болезненном фронте, Украина готовит новую провокацию: главное к 4 декабря

Российские войска успешно наступают в районе Артемовска (ДНР), уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ успешно наступает в районе Артемовска (ДНР). Украина готовит новую провокацию с целью не допустить возобновления транзита аммиака по трубопроводу «Тольятти — Одесса». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 декабря.
- В США спрогнозировали сроки победы России в спецоперации. По словам бывшего офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, конфликт между Украиной и РФ завершится к лету 2023 года в пользу последней.
- Также в США уточнили, что данный конфликт закончится после принятия Европой гарантий безопасности России. По поводу того, чтобы согласиться на такие условия, высказывался президент Франции Эммануэль Макрон.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по жилым кварталам в Донецке. Уточняется, что украинские войска нанесли не менее трех ударов по жилым домам в центре города.
- В свою очередь, в Минобороны РФ уточнили, что войска России успешно наступают в районе Артемовска (ДНР). При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что данный участок является болезненным для украинской стороны. Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе действия российских солдат, были уничтожены около 50-ти украинских военнослужащих, а также шесть единиц боевой техники.
- Помимо этого, вооруженные силы РФ вытеснили ВСУ на минное поле южно-донецкого направления. Вследствие чего, украинские бойцы были уничтожены, уточнили в Минобороны РФ.
- Российские военные закрепились на Каховской ГЭС (Херсонская область). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами солдаты. Батальон РФ оборудован наблюдательными пунктами, также заняты огневые позиции. Бойцы уточнили, что научились работать как «слаженный механизм».
- В Херсонской области также были задержаны украинские диверсанты. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. При захвате диверсантов также удалось захватить десятки единиц вооружения, в том числе и взрывчатку.
- Украина готовит провокацию с целью сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу «Тольятти — Одесса». Их план заключается в том, чтобы свалить вину за собственные действия на Россию, пишут СМИ ссылаясь на слова военно-дипломатического источника.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами являлись демилитаризация и денацификация Украины.