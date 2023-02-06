В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко

В Кремле обнародовали детали разговора Путина и Лукашенко

06 февраля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Кремле раскрыли детали разговора президентов РФ и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле подтвердили, что в воскресенье, 5 февраля, состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, лидеры условились в течение двух месяцев провести новую очную встречу. «Да, два президента вчера провели весьма содержательный продолжительный телефонный разговор. Обсуждался очень широкий круг вопросов. Действительно, есть планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий. Условились в течение пары месяцев снова провести встречу. Путин и Лукашенко встречаются регулярно. Повестка дня весьма загружена, что требует постоянного внимания глав государств к текущим вопросам», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. О телефонном разговоре президентов Путина и Лукашенко накануне сообщила пресс-служба лидера Белоруссии. Он состоялся после возвращения Лукашенко из турне по Африке. Ранее ряд африканских стран посетил глава МИД России Сергей Лавров.

В Кремле подтвердили, что в воскресенье, 5 февраля, состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, лидеры условились в течение двух месяцев провести новую очную встречу. «Да, два президента вчера провели весьма содержательный продолжительный телефонный разговор. Обсуждался очень широкий круг вопросов. Действительно, есть планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий. Условились в течение пары месяцев снова провести встречу. Путин и Лукашенко встречаются регулярно. Повестка дня весьма загружена, что требует постоянного внимания глав государств к текущим вопросам», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. О телефонном разговоре президентов Путина и Лукашенко накануне сообщила пресс-служба лидера Белоруссии. Он состоялся после возвращения Лукашенко из турне по Африке. Ранее ряд африканских стран посетил глава МИД России Сергей Лавров.