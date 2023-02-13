Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Граждане Канады должны немедленно покинуть Республику Беларусь. Такое заявление появилось на официальном сайте правительства Канады.
«Канадцам следует избегать путешествий в Белоруссию. Это обусловлено рисками выборочного применения местных законов, а также рисками, которые связаны с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — следует из заявления правительства Канады. Гражданам рекомендуют покинуть страну коммерческим транспортом.
Ранее URA.RU сообщало, что с таким же заявлением выступило МИД Франции. Французов призвали ограничить поездки в Республику Беларусь из-за якобы риска обострения конфликта на Украине. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.
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Граждане Канады должны немедленно покинуть Республику Беларусь. Такое заявление появилось на официальном сайте правительства Канады. «Канадцам следует избегать путешествий в Белоруссию. Это обусловлено рисками выборочного применения местных законов, а также рисками, которые связаны с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — следует из заявления правительства Канады. Гражданам рекомендуют покинуть страну коммерческим транспортом. Ранее URA.RU сообщало, что с таким же заявлением выступило МИД Франции. Французов призвали ограничить поездки в Республику Беларусь из-за якобы риска обострения конфликта на Украине. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.