Мэр из ХМАО отправился в Донбасс. Инсайд

Глава Пыть-Яха Александр Морозов отправился в Макеевку, чтобы передать гуманитарную помощь

14 марта 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Александр Морозов отправился в Макеевку в преддверии переназначения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Пыть-Яха (ХМОА) Александр Морозов взял отпуск на неделю и отправился в Донбасс для доставки гуманитарного груза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. По мнению инсайдера, чиновник пошел на этот шаг, чтобы заработать политические очки в преддверии выборов мэра, которые пройдут осенью. «Гуманитарка была собрана пыть-яхскими предпринимателями. Подобные грузы отправляются не в первый раз, однако раньше у Морозова не возникало желания лично сопровождать экспедиции. Вероятно, в преддверии переназначения и выборов главы он считает, что поездка в Макеевку принесет ему политические дивиденды. Пока его шансы на выборах недостаточно высоки», — рассказал инсайдер. Связаться с Морозовым по телефону не удалось — абонент оказался вне зоны действия сети. Замглавы Пыть-Яха Татьяна Чулакова подтвердила, что Морозов взял отпуск. «Мы не можем комментировать передвижения, которые он осуществляет в частном порядке. Информация появится, когда глава выйдет в сеть», — сообщила Чулакова. Ранее URA.RU писало о планах самого молодого мэра ХМАО отправиться в зону СВО. Глава поселка Половинка Александр Старжинский помог брату-двойняшке собрать средства на квадрокоптер и решил передать его лично.

Мэр Пыть-Яха (ХМОА) Александр Морозов взял отпуск на неделю и отправился в Донбасс для доставки гуманитарного груза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. По мнению инсайдера, чиновник пошел на этот шаг, чтобы заработать политические очки в преддверии выборов мэра, которые пройдут осенью. «Гуманитарка была собрана пыть-яхскими предпринимателями. Подобные грузы отправляются не в первый раз, однако раньше у Морозова не возникало желания лично сопровождать экспедиции. Вероятно, в преддверии переназначения и выборов главы он считает, что поездка в Макеевку принесет ему политические дивиденды. Пока его шансы на выборах недостаточно высоки», — рассказал инсайдер. Связаться с Морозовым по телефону не удалось — абонент оказался вне зоны действия сети. Замглавы Пыть-Яха Татьяна Чулакова подтвердила, что Морозов взял отпуск. «Мы не можем комментировать передвижения, которые он осуществляет в частном порядке. Информация появится, когда глава выйдет в сеть», — сообщила Чулакова. Ранее URA.RU писало о планах самого молодого мэра ХМАО отправиться в зону СВО. Глава поселка Половинка Александр Старжинский помог брату-двойняшке собрать средства на квадрокоптер и решил передать его лично.