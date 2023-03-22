Министр иностранных дел Австрии разрушил мечты Запада об уничтожении России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
У Запада не получится уничтожить Россию, заявил Александр Шалленберг Фото:

У стран Запада не получиться уничтожить и разъединить Россию на маленькие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Думать, что России больше не будет, и она может распасться во всех областях, — это бред», — заявил Шалленберг в разговоре с агентством Reuters. Он также отметил, что у России большое количество ядерного оружия.

После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали спонсировать Киев оружием и вводить против России санкции. Тем самым, страны НАТО и ЕС стали участником конфликта на Украине.

В декабре 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может развалиться и этот процесс нельзя будет остановить. Однако в марте 2023 года американский экономист Райан МакМейкен заявил, что Россия выдержала санкционный и политический удар. RT передает слова президента России Владимира Путина, что во втором квартале 2023 года экономика России вырастет, а инфляция опуститься до 4%.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

У стран Запада не получиться уничтожить и разъединить Россию на маленькие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Думать, что России больше не будет, и она может распасться во всех областях, — это бред», — заявил Шалленберг в разговоре с агентством Reuters. Он также отметил, что у России большое количество ядерного оружия. После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали спонсировать Киев оружием и вводить против России санкции. Тем самым, страны НАТО и ЕС стали участником конфликта на Украине. В декабре 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может развалиться и этот процесс нельзя будет остановить. Однако в марте 2023 года американский экономист Райан МакМейкен заявил, что Россия выдержала санкционный и политический удар. RT передает слова президента России Владимира Путина, что во втором квартале 2023 года экономика России вырастет, а инфляция опуститься до 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...