Министр иностранных дел Австрии разрушил мечты Запада об уничтожении России

22 марта 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

У Запада не получится уничтожить Россию, заявил Александр Шалленберг Фото: Министерство обороны Великобритании У стран Запада не получиться уничтожить и разъединить Россию на маленькие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Думать, что России больше не будет, и она может распасться во всех областях, — это бред», — заявил Шалленберг в разговоре с агентством Reuters . Он также отметил, что у России большое количество ядерного оружия. После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали спонсировать Киев оружием и вводить против России санкции. Тем самым, страны НАТО и ЕС стали участником конфликта на Украине. В декабре 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может развалиться и этот процесс нельзя будет остановить. Однако в марте 2023 года американский экономист Райан МакМейкен заявил, что Россия выдержала санкционный и политический удар. RT передает слова президента России Владимира Путина, что во втором квартале 2023 года экономика России вырастет, а инфляция опуститься до 4%.

У стран Запада не получиться уничтожить и разъединить Россию на маленькие государства. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Думать, что России больше не будет, и она может распасться во всех областях, — это бред», — заявил Шалленберг в разговоре с агентством Reuters. Он также отметил, что у России большое количество ядерного оружия. После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали спонсировать Киев оружием и вводить против России санкции. Тем самым, страны НАТО и ЕС стали участником конфликта на Украине. В декабре 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может развалиться и этот процесс нельзя будет остановить. Однако в марте 2023 года американский экономист Райан МакМейкен заявил, что Россия выдержала санкционный и политический удар. RT передает слова президента России Владимира Путина, что во втором квартале 2023 года экономика России вырастет, а инфляция опуститься до 4%.