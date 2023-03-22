МИД: Россия вступила в открытый конфликт с США

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В МИД РФ подчеркнули открытость конфликта между США и Россией Фото:

Россия оказалась в состоянии открытого конфликта с США де-факто. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вести дела как прежде мы не можем. <…> Мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта», — отметил Сергей Рябков, выступая на дискуссии международного клуба «Валдай», передает РИА Новости. Представитель МИД уточнил, что Вашингтон фактически является отдельной стороной конфликта на территории Украины.

Ранее Рябков подчеркнул, что обращение председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина по ограничению ядерного вооружения касались лично США. Отношения между РФ и США усугубились после начала спецоперации РФ. США и другие западные страны оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.

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Россия оказалась в состоянии открытого конфликта с США де-факто. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Вести дела как прежде мы не можем. <…> Мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта», — отметил Сергей Рябков, выступая на дискуссии международного клуба «Валдай», передает РИА Новости. Представитель МИД уточнил, что Вашингтон фактически является отдельной стороной конфликта на территории Украины. Ранее Рябков подчеркнул, что обращение председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина по ограничению ядерного вооружения касались лично США. Отношения между РФ и США усугубились после начала спецоперации РФ. США и другие западные страны оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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