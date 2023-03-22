Психиатр поставил диагноз блогеру-сыроеду Лютому, чей сын умер от истощения. Видео

22 марта 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Лютому нужно пройти психологическую экспертизу, уверен врач-психиатр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер-сыроед Максим Лютый, чей сын умер от истощения, вероятно, является бредовым больным человек. Такой вывод сделал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Каторгин. «Возможно, это бредовый больной. Я предполагаю. Потому что его действия носили какой-то бредовый характер», — заявил Владимир Каторгин, передает Пятый канал. Психиатр предполагает, что блогер не осознавал своих действий, когда морил голодом новорожденного ребенка по своим причинам. Каторгин уверен, что Лютому нужно пройти психологическую экспертизу. На такие выводы психиатра наводит и поведение блогера в целом, связанное с его позицией по сыроедению и образом жизни в целом. Ранее сообщалось, что в Сочи задержали блогера-сыроеда Лютого, который уморил голодом своего ребенка. Затем задержанный обвинил во всем свою супругу. Их сын умер 14 марта.

Блогер-сыроед Максим Лютый, чей сын умер от истощения, вероятно, является бредовым больным человек. Такой вывод сделал врач-психиатр, психотерапевт Владимир Каторгин. «Возможно, это бредовый больной. Я предполагаю. Потому что его действия носили какой-то бредовый характер», — заявил Владимир Каторгин, передает Пятый канал. Психиатр предполагает, что блогер не осознавал своих действий, когда морил голодом новорожденного ребенка по своим причинам. Каторгин уверен, что Лютому нужно пройти психологическую экспертизу. На такие выводы психиатра наводит и поведение блогера в целом, связанное с его позицией по сыроедению и образом жизни в целом. Ранее сообщалось, что в Сочи задержали блогера-сыроеда Лютого, который уморил голодом своего ребенка. Затем задержанный обвинил во всем свою супругу. Их сын умер 14 марта.