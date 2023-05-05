Уральские таможенники передали российским военным подразделениям в зоне СВО почти полтонны моторного масла, которое незаконно пытался вывезти в Казахстан бизнесмен из Екатеринбурга. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Сотрудники мобильных групп Тюменской таможни остановили транспортное средство для проверки на российско-казахстанской границе. Бизнесмен из Екатеринбурга пытался без декларирования вывезти горюче-смазочные материалы, отнесенные к стратегически важным товарам. Нефтепродукты стоимостью 99 тысяч рублей были изъяты», — говорится в релизе ведомства.
Моторное масло было конфисковано судом, а екатеринбургский предприниматель признан виновным. «Мы выяснили потребности у представителей Вооруженных сил России и в результате почти полтонны дизельного, гидравлического и индустриального масла передали инженерным подразделениям мобилизованных граждан Тюменской области», — добавил начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.
Ранее челябинские таможенники отказались от уничтожения конфиската, привезенного из Киргизии. Вместо этого почти 33 тысячи пар обуви передали в социальные учреждения регионов УрФО.
Груз направлялся в Казахстан и не был задекларирован
Уральские таможенники передали российским военным подразделениям в зоне СВО почти полтонны моторного масла, которое незаконно пытался вывезти в Казахстан бизнесмен из Екатеринбурга. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Сотрудники мобильных групп Тюменской таможни остановили транспортное средство для проверки на российско-казахстанской границе. Бизнесмен из Екатеринбурга пытался без декларирования вывезти горюче-смазочные материалы, отнесенные к стратегически важным товарам. Нефтепродукты стоимостью 99 тысяч рублей были изъяты», — говорится в релизе ведомства. Моторное масло было конфисковано судом, а екатеринбургский предприниматель признан виновным. «Мы выяснили потребности у представителей Вооруженных сил России и в результате почти полтонны дизельного, гидравлического и индустриального масла передали инженерным подразделениям мобилизованных граждан Тюменской области», — добавил начальник Тюменской таможни Владимир Зябко. Ранее челябинские таможенники отказались от уничтожения конфиската, привезенного из Киргизии. Вместо этого почти 33 тысячи пар обуви передали в социальные учреждения регионов УрФО.