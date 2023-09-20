Shot: умер создатель «Дяди Степы»

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Художник Герман Мазурин скончался от полученных ушибов из-за падения Фото:

Художник Герман Мазурин, создатель визуального образа «Дяди Степы» скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации, он скончался от полученных травм из-за неудачного падения в дома.

«Умер 91-летний создатель „Дяди Степы“ — художник Герман Мазурин», — говорится в сообщении. По данным канала, два месяца назад мужчина неудачно упал дома и был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Художник 23 июля упал с высоты собственного роста в своей квартире, когда занимался делами по дому, и сильно ударился головой. Мазурина доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики боролись за жизнь художника, однако он скончался от полученных ушибов.

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Художник Герман Мазурин, создатель визуального образа «Дяди Степы» скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации, он скончался от полученных травм из-за неудачного падения в дома. «Умер 91-летний создатель „Дяди Степы“ — художник Герман Мазурин», — говорится в сообщении. По данным канала, два месяца назад мужчина неудачно упал дома и был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Художник 23 июля упал с высоты собственного роста в своей квартире, когда занимался делами по дому, и сильно ударился головой. Мазурина доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики боролись за жизнь художника, однако он скончался от полученных ушибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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