Shot: умер создатель «Дяди Степы»

Художник Герман Мазурин, создатель визуального образа «Дяди Степы» скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации, он скончался от полученных травм из-за неудачного падения в дома.
«Умер 91-летний создатель „Дяди Степы“ — художник Герман Мазурин», — говорится в сообщении. По данным канала, два месяца назад мужчина неудачно упал дома и был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.
Художник 23 июля упал с высоты собственного роста в своей квартире, когда занимался делами по дому, и сильно ударился головой. Мазурина доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики боролись за жизнь художника, однако он скончался от полученных ушибов.
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