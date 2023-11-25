The Telegraph раскрыла слабое место ВСУ, которое приведет к поражению Украины

Без 155-мм снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама проводить успешные контратаки в будущем. Об этом сообщает газета The Telegraph.
«ВСУ не смогут сдерживать наступления ВС России без 155-мм снарядов», — говорится в материале. Там добавили, что отсутствие этих боеприпасов также не позволит проводить украинской армии успешные контратаки в будущем.
Авторы статьи отметили, что производство артиллерийских систем союзниками Украины идет медленными темпами, что создает уязвимую ситуацию для страны. Этот фактор должен вызывать беспокойство у политиков на Западе, учитывая истощение запасов боекомплектов и сложности с их заменой, заключили в издании.
Проблема дефицита боеприпасов задела весь мир, включая Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинские власти должны наладить производство снарядов на Украине, так как в мире они закончились, и склады пустуют. На фоне этого Россия начала новую наступательную кампанию, отправляя большое количество беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой, нацеленных на объекты ВСУ.
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