The Telegraph раскрыла слабое место ВСУ, которое приведет к поражению Украины

The Telegraph: нехватка 155-мм снарядов не позволит ВСУ сдерживать атаки ВС РФ
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу, stock
Нехватка снарядов не позволит ВСУ проводить контратаки, пишет The Telegraph Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Без 155-мм снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама проводить успешные контратаки в будущем. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«ВСУ не смогут сдерживать наступления ВС России без 155-мм снарядов», — говорится в материале. Там добавили, что отсутствие этих боеприпасов также не позволит проводить украинской армии успешные контратаки в будущем.

Авторы статьи отметили, что производство артиллерийских систем союзниками Украины идет медленными темпами, что создает уязвимую ситуацию для страны. Этот фактор должен вызывать беспокойство у политиков на Западе, учитывая истощение запасов боекомплектов и сложности с их заменой, заключили в издании.

Проблема дефицита боеприпасов задела весь мир, включая Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинские власти должны наладить производство снарядов на Украине, так как в мире они закончились, и склады пустуют. На фоне этого Россия начала новую наступательную кампанию, отправляя большое количество беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой, нацеленных на объекты ВСУ.

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Без 155-мм снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама проводить успешные контратаки в будущем. Об этом сообщает газета The Telegraph. «ВСУ не смогут сдерживать наступления ВС России без 155-мм снарядов», — говорится в материале. Там добавили, что отсутствие этих боеприпасов также не позволит проводить украинской армии успешные контратаки в будущем. Авторы статьи отметили, что производство артиллерийских систем союзниками Украины идет медленными темпами, что создает уязвимую ситуацию для страны. Этот фактор должен вызывать беспокойство у политиков на Западе, учитывая истощение запасов боекомплектов и сложности с их заменой, заключили в издании. Проблема дефицита боеприпасов задела весь мир, включая Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинские власти должны наладить производство снарядов на Украине, так как в мире они закончились, и склады пустуют. На фоне этого Россия начала новую наступательную кампанию, отправляя большое количество беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой, нацеленных на объекты ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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