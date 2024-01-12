Тюменский губернатор исполнил новогоднее желание ребенка из ЛНР

12 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил девочке Даше из Краснодона (ЛНР) беговую дорожку. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее Моор принял участие в акции «Елка желаний», где ему попалось соответствующее письмо с мечтой ребенка. «Еще одна мечта исполнена. Сегодня по моей просьбе в Краснодоне передали новогодний подарок девочке Даше. Ее шар был на „Елке желаний“ в Кремле. Из-за праздников и большого расстояния посылку доставили накануне старого Нового года. Теперь у Даши есть беговая дорожка, о которой она мечтала. По рекомендации врачей девочке надо больше ходить», — написал Александр Моор в своей публикации. В конце декабря глава региона исполнил новогоднее желание другого ребенка. Он подарил сыну мобилизованного жителя Тюменской области футбольные бутсы и гетры. В 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил девочке Даше из Краснодона (ЛНР) беговую дорожку. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее Моор принял участие в акции «Елка желаний», где ему попалось соответствующее письмо с мечтой ребенка. «Еще одна мечта исполнена. Сегодня по моей просьбе в Краснодоне передали новогодний подарок девочке Даше. Ее шар был на „Елке желаний“ в Кремле. Из-за праздников и большого расстояния посылку доставили накануне старого Нового года. Теперь у Даши есть беговая дорожка, о которой она мечтала. По рекомендации врачей девочке надо больше ходить», — написал Александр Моор в своей публикации. В конце декабря глава региона исполнил новогоднее желание другого ребенка. Он подарил сыну мобилизованного жителя Тюменской области футбольные бутсы и гетры. В 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.