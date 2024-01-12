Тюменский губернатор исполнил новогоднее желание ребенка из ЛНР

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил девочке Даше из Краснодона (ЛНР) беговую дорожку. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее Моор принял участие в акции «Елка желаний», где ему попалось соответствующее письмо с мечтой ребенка.

«Еще одна мечта исполнена. Сегодня по моей просьбе в Краснодоне передали новогодний подарок девочке Даше. Ее шар был на „Елке желаний“ в Кремле. Из-за праздников и большого расстояния посылку доставили накануне старого Нового года. Теперь у Даши есть беговая дорожка, о которой она мечтала. По рекомендации врачей девочке надо больше ходить», — написал Александр Моор в своей публикации.

В конце декабря глава региона исполнил новогоднее желание другого ребенка. Он подарил сыну мобилизованного жителя Тюменской области футбольные бутсы и гетры.

В 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подарил девочке Даше из Краснодона (ЛНР) беговую дорожку. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. Ранее Моор принял участие в акции «Елка желаний», где ему попалось соответствующее письмо с мечтой ребенка. «Еще одна мечта исполнена. Сегодня по моей просьбе в Краснодоне передали новогодний подарок девочке Даше. Ее шар был на „Елке желаний“ в Кремле. Из-за праздников и большого расстояния посылку доставили накануне старого Нового года. Теперь у Даши есть беговая дорожка, о которой она мечтала. По рекомендации врачей девочке надо больше ходить», — написал Александр Моор в своей публикации. В конце декабря глава региона исполнил новогоднее желание другого ребенка. Он подарил сыну мобилизованного жителя Тюменской области футбольные бутсы и гетры. В 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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