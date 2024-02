Авиасейлс выполнил все требования, чтобы остаться в России

Компания Go Travel Un Limited, зарегистрированная в Гонконге, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов «Авиасейлс» выполнила требования закона «о приземлении». Это следует из данных сайта Роскомнадзора (РКН). «Go Travel Un Limited выполнила все требования закона «о приземлении», — передает РБК данные Роскомнадзора. Отмечается, что компания старается соблюдать законодательство всех стран, в которых присутствует. В октябре 2023 года Роскомнадзор добавил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России, компанию Go Travel Un Limited. По данным РКН, Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку на своем информресурсе распространяет информацию на русском языке, его суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей в РФ. Законом «о приземлении» называют закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». По нему зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны были открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

