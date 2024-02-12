Авиасейлс выполнил все требования, чтобы остаться в России

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Сервис «Авиасейлс» останется в России Фото:

Компания Go Travel Un Limited, зарегистрированная в Гонконге, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов «Авиасейлс» выполнила требования закона «о приземлении». Это следует из данных сайта Роскомнадзора (РКН).

«Go Travel Un Limited выполнила все требования закона «о приземлении», — передает РБК данные Роскомнадзора. Отмечается, что компания старается соблюдать законодательство всех стран, в которых присутствует.

В октябре 2023 года Роскомнадзор добавил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России, компанию Go Travel Un Limited. По данным РКН, Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку на своем информресурсе распространяет информацию на русском языке, его суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей в РФ.

Законом «о приземлении» называют закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». По нему зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны были открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

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Компания Go Travel Un Limited, зарегистрированная в Гонконге, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов «Авиасейлс» выполнила требования закона «о приземлении». Это следует из данных сайта Роскомнадзора (РКН). «Go Travel Un Limited выполнила все требования закона «о приземлении», — передает РБК данные Роскомнадзора. Отмечается, что компания старается соблюдать законодательство всех стран, в которых присутствует. В октябре 2023 года Роскомнадзор добавил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России, компанию Go Travel Un Limited. По данным РКН, Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку на своем информресурсе распространяет информацию на русском языке, его суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей в РФ. Законом «о приземлении» называют закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». По нему зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны были открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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