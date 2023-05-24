Тюменский университет из-за штрафа судится с курганским застройщиком

Тюменский государственный медицинский университет подал иск в арбитражный суд, чтобы взыскать штраф с ООО «Арагацстрой» из Кургана. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Тюменской области.
«К обществу с ограниченной ответственностью „Арагацстрой“ предъявлен иск о взыскании пени и штрафа на сумму 2 млн 306 тысяч 313 рублей. Исковое заявление подал Тюменский государственный медицинский университет», — написано в документе.
По данным сайта арбитражного суда, рассмотрение дела по существу начнется 31 мая в Тюмени на улице Ленина, 74. Согласно информации сервиса СБИС, компания «Арагацстрой» зарегистрирована в Кургане на улице Бурова-Петрова, д. 112. Владельцем является Карен Минасян.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) подряд на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов получило ООО «Арагацстрой». При этом, счета компании были заблокированы налоговой из-за наличия долгов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!