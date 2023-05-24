Тюменский университет из-за штрафа судится с курганским застройщиком

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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Тюменский университет судится с застройщиком из Кургана Фото:

Тюменский государственный медицинский университет подал иск в арбитражный суд, чтобы взыскать штраф с ООО «Арагацстрой» из Кургана. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Тюменской области.

«К обществу с ограниченной ответственностью „Арагацстрой“ предъявлен иск о взыскании пени и штрафа на сумму 2 млн 306 тысяч 313 рублей. Исковое заявление подал Тюменский государственный медицинский университет», — написано в документе.

По данным сайта арбитражного суда, рассмотрение дела по существу начнется 31 мая в Тюмени на улице Ленина, 74. Согласно информации сервиса СБИС, компания «Арагацстрой» зарегистрирована в Кургане на улице Бурова-Петрова, д. 112. Владельцем является Карен Минасян.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) подряд на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов получило ООО «Арагацстрой». При этом, счета компании были заблокированы налоговой из-за наличия долгов.

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Тюменский государственный медицинский университет подал иск в арбитражный суд, чтобы взыскать штраф с ООО «Арагацстрой» из Кургана. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Тюменской области. «К обществу с ограниченной ответственностью „Арагацстрой“ предъявлен иск о взыскании пени и штрафа на сумму 2 млн 306 тысяч 313 рублей. Исковое заявление подал Тюменский государственный медицинский университет», — написано в документе. По данным сайта арбитражного суда, рассмотрение дела по существу начнется 31 мая в Тюмени на улице Ленина, 74. Согласно информации сервиса СБИС, компания «Арагацстрой» зарегистрирована в Кургане на улице Бурова-Петрова, д. 112. Владельцем является Карен Минасян. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) подряд на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов получило ООО «Арагацстрой». При этом, счета компании были заблокированы налоговой из-за наличия долгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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