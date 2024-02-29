29 февраля 2024

Мэрия Воронежа: пять беспилотников направляются к городу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, провода, электричество, высоковольтные провода, энергоснабжение, ремонт электросетей, бпла стрекоза
Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять БПЛА ВСУ движутся к Воронежу, гражданам рекомендуют не поддаваться панике. Об этом заявили в мэрии города.

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», — пишет мэрия города в своем telegram-канале. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники, отметили в ведомстве.

Ранее в Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома. По словам губернатора региона Александра Гусева, на подлете к городу были сбиты три дрона самолетного типа, запущенные с Украины.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пять БПЛА ВСУ движутся к Воронежу, гражданам рекомендуют не поддаваться панике. Об этом заявили в мэрии города. «Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», — пишет мэрия города в своем telegram-канале. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники, отметили в ведомстве. Ранее в Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома. По словам губернатора региона Александра Гусева, на подлете к городу были сбиты три дрона самолетного типа, запущенные с Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...