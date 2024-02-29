Мэрия Воронежа: пять беспилотников направляются к городу

Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пять БПЛА ВСУ движутся к Воронежу, гражданам рекомендуют не поддаваться панике. Об этом заявили в мэрии города.
«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», —
Ранее в Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома. По словам губернатора региона Александра Гусева, на подлете к городу были сбиты три дрона самолетного типа, запущенные с Украины.
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