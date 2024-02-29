Мэрия Воронежа: пять беспилотников направляются к городу

01 марта 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять БПЛА ВСУ движутся к Воронежу, гражданам рекомендуют не поддаваться панике. Об этом заявили в мэрии города. «Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», — пишет мэрия города в своем telegram-канале. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники, отметили в ведомстве. Ранее в Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома. По словам губернатора региона Александра Гусева, на подлете к городу были сбиты три дрона самолетного типа, запущенные с Украины.

Пять БПЛА ВСУ движутся к Воронежу, гражданам рекомендуют не поддаваться панике. Об этом заявили в мэрии города. «Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», — пишет мэрия города в своем telegram-канале. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники, отметили в ведомстве. Ранее в Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома. По словам губернатора региона Александра Гусева, на подлете к городу были сбиты три дрона самолетного типа, запущенные с Украины.