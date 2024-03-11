Врач рассказала о неожиданной связи зубной боли и проблем с сердцем

Врач Исакова: боль в нижней челюсти может указывать на проблемы с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Боль в зубах в редких случаях может указывать на проблемы с сердцем, рассказала Суна Исакова Фото:

Боль в нижней челюсти может быть признаком сердечных проблем. Об этом сообщила онколог и врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«Примерно у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями зубная боль может быть сигналом проблем с сердцем, а не невритом тройничного нерва или заболеваниями зубов», — рассказала Исакова в интервью «Газете.Ru». Она объяснила, что такие ощущения могут возникать из-за передачи болевых импульсов по общим для нижней челюсти и сердца нервным волокнам.

Специалист подчеркнула, что боль обычно возникает во время физической нагрузки и проходит в состоянии покоя, если речь идет о стенокардии напряжения. При этом исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее. В этом вопросе поможет только врач, который сумеет распознать экстренную ситуацию.

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Боль в нижней челюсти может быть признаком сердечных проблем. Об этом сообщила онколог и врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова. «Примерно у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями зубная боль может быть сигналом проблем с сердцем, а не невритом тройничного нерва или заболеваниями зубов», — рассказала Исакова в интервью «Газете.Ru». Она объяснила, что такие ощущения могут возникать из-за передачи болевых импульсов по общим для нижней челюсти и сердца нервным волокнам. Специалист подчеркнула, что боль обычно возникает во время физической нагрузки и проходит в состоянии покоя, если речь идет о стенокардии напряжения. При этом исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее. В этом вопросе поможет только врач, который сумеет распознать экстренную ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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