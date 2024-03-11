Врач рассказала о неожиданной связи зубной боли и проблем с сердцем

Врач Исакова: боль в нижней челюсти может указывать на проблемы с сердцем

11 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Боль в зубах в редких случаях может указывать на проблемы с сердцем, рассказала Суна Исакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боль в нижней челюсти может быть признаком сердечных проблем. Об этом сообщила онколог и врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова. «Примерно у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями зубная боль может быть сигналом проблем с сердцем, а не невритом тройничного нерва или заболеваниями зубов», — рассказала Исакова в интервью « Газете.Ru ». Она объяснила, что такие ощущения могут возникать из-за передачи болевых импульсов по общим для нижней челюсти и сердца нервным волокнам. Специалист подчеркнула, что боль обычно возникает во время физической нагрузки и проходит в состоянии покоя, если речь идет о стенокардии напряжения. При этом исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее. В этом вопросе поможет только врач, который сумеет распознать экстренную ситуацию.

Боль в нижней челюсти может быть признаком сердечных проблем. Об этом сообщила онколог и врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова. «Примерно у 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями зубная боль может быть сигналом проблем с сердцем, а не невритом тройничного нерва или заболеваниями зубов», — рассказала Исакова в интервью «Газете.Ru». Она объяснила, что такие ощущения могут возникать из-за передачи болевых импульсов по общим для нижней челюсти и сердца нервным волокнам. Специалист подчеркнула, что боль обычно возникает во время физической нагрузки и проходит в состоянии покоя, если речь идет о стенокардии напряжения. При этом исключить инфаркт миокарда в таких случаях сложнее. В этом вопросе поможет только врач, который сумеет распознать экстренную ситуацию.