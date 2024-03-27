Появились кадры ДТП с неуправляемым автобусом в Курске

В результате аварии с автобусом пострадали двое детей
В Курске у автобуса отказали тормоза, в результате этого произошла массовая авария. При этом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«На кадрах — курский автобус без тормозов сносит все на своем пути», — передает телеканал. Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди них двое детей.
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