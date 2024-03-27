Появились кадры ДТП с неуправляемым автобусом в Курске

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В результате аварии с автобусом пострадали двое детей Фото:

В Курске у автобуса отказали тормоза, в результате этого произошла массовая авария. При этом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«На кадрах — курский автобус без тормозов сносит все на своем пути», — передает телеканал. Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди них двое детей.

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В Курске у автобуса отказали тормоза, в результате этого произошла массовая авария. При этом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. «На кадрах — курский автобус без тормозов сносит все на своем пути», — передает телеканал. Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди них двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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