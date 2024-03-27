Появились кадры ДТП с неуправляемым автобусом в Курске

27 марта 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

В результате аварии с автобусом пострадали двое детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курске у автобуса отказали тормоза, в результате этого произошла массовая авария. При этом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. «На кадрах — курский автобус без тормозов сносит все на своем пути», — передает телеканал. Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди них двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курске у автобуса отказали тормоза, в результате этого произошла массовая авария. При этом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. «На кадрах — курский автобус без тормозов сносит все на своем пути», — передает телеканал. Отмечается, что в результате аварии пострадали 10 человек. Среди них двое детей.