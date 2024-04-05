Стало известно, какие льготы получат предпенсионеры в 2024 году

Гражданам РФ, вступившим в предпенсионный возраст, положены два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации и освобождение от налога на имущество по любому объекту. Об этих и других льготах рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Предпенсионерам полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка. Они также освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Им также полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных „шести соток“», — рассказал Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».
В 2024 году предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве, а в случае необходимости — на алименты от родственников. Пакет дополнительных льгот может быть предоставлен на местном уровне. С дательной информацией стоит ознакомиться в региональном отделении Соцфонда, советует Виноградов.
Ранее российские пенсионеры получили право на льготы по налогу на имущество физлиц и земельному налогу, а также — на снижение выплат за услуги ЖКХ, передает телеканал 360. При этом они все также обязаны платить НДФЛ, налог на имущество и транспорт.
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