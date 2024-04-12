Путин раскрыл, есть ли у России деньги на освоение космоса

Россия продолжает освоение космоса, несмотря на ограниченный бюджет на эти цели

12 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Встреча двух президентов состоялась в пятницу 12 апреля в кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжает развивать космические программы. Несмотря на ограниченное финансирование, вчера с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты «Ангара-А5», об этом президент РФ Владимир Путин рассказал лидеру Беларуси Александру Лукашенко 12 апреля в Кремле во время их встречи. Информация о встрече размещена в официальном tg-канале Кремля. Статья по теме Во сколько России обошлась «Ангара-А5» и при чем тут БРИКС и ЕАЭС «Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт «Ангары» пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с «Восточный», — поделился с коллегой Путин. На встрече присутствовали также космонавты двух стран — Герой России Олег Новицкий и первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. По словам президента России, с помощью ракеты «Ангара-А5» страна планирует доставить на околоземную орбиту все компоненты новой орбитальной станции. Накануне ученые прокомментировали URA.RU успешный пуск новой российской ракеты-носителя с космодрома «Восточный», рассказав о ее преимуществах и значении для российской науки и экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжает развивать космические программы. Несмотря на ограниченное финансирование, вчера с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты «Ангара-А5», об этом президент РФ Владимир Путин рассказал лидеру Беларуси Александру Лукашенко 12 апреля в Кремле во время их встречи. Информация о встрече размещена в официальном tg-канале Кремля. «Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт «Ангары» пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с «Восточный», — поделился с коллегой Путин. На встрече присутствовали также космонавты двух стран — Герой России Олег Новицкий и первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская. По словам президента России, с помощью ракеты «Ангара-А5» страна планирует доставить на околоземную орбиту все компоненты новой орбитальной станции. Накануне ученые прокомментировали URA.RU успешный пуск новой российской ракеты-носителя с космодрома «Восточный», рассказав о ее преимуществах и значении для российской науки и экономики.