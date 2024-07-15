WP: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили странное устройство

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В доме человека, напавшего на Трампа, нашли неопознанное устройство, передает газета Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

В доме Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа, нашли второе подозрительное устройство. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — передает газета, ссылаясь на заявление ФБР. Ранее, по данным Associated Press, в доме преступника были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. Также в машине Крукса нашли взрывные устройства, передает The Wall Street Journal.

Ранее руководитель стрелкового клуба Билл Селлито рассказал, что Крукс был членом такого заведения. Однако, по словам Селлито, он не может давать дальнейшие комментарии в связи с расследованием дела о нападении на Трампа.

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В доме Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа, нашли второе подозрительное устройство. Об этом сообщает газета The Washington Post. «В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — передает газета, ссылаясь на заявление ФБР. Ранее, по данным Associated Press, в доме преступника были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. Также в машине Крукса нашли взрывные устройства, передает The Wall Street Journal. Ранее руководитель стрелкового клуба Билл Селлито рассказал, что Крукс был членом такого заведения. Однако, по словам Селлито, он не может давать дальнейшие комментарии в связи с расследованием дела о нападении на Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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