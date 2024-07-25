Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах российскому бизнесу

В июле текущего года доля отказов в платежах через банки Центральной Азии достигла 30%. Такую статистику показал обзор, подготовленный транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.
«Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%», — передает содержание обзора РБК. Отмечается, что средний срок проведения платежей с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном увеличился до двух недель.
Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский связывает сложности с ужесточением комплаенса банков в этих странах, которые требуют все больше дополнительных документов и пояснений. По его словам, проблемы усилились во втором квартале 2024 года и касаются операций в национальных валютах.
Ранее в Национальном банке Киргизской Республики рассказали, что при внешнеторговых операциях России и Киргизии с января по май 2024 года доля платежей в рублях за экспорт товаров составила 96,6%, за импорт — 99,2%. Там отметили, что за этот промежуток времени платежи по экспорту и импорту в киргизских сомах не проводились, передает RT.
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