FoxNews: охранник из-за жары ушел с крыши, откуда потом стреляли в Трампа

26 июля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Осведомитель сообщил о том, что на крыше был как минимум один охранник Фото: The White House Сотрудник правоохранительных органов, дежуривший на крыше здания AGR, из-за жары ушел с крыши, откуда потом стрелял в экс-президента США Дональда Трампа Томас Крукс. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. «Сотрудник правоохранительных органов, которому было поручено следить за крышей здания, с которой 13 июля стрелял предполагаемый бывший убийца президента Трампа Томас Крукс, покинул свой пост, потому что там было «слишком жарко», — пишет FoxNews, ссылаясь на слова Хоули. По его словам, осведомитель сообщил о том, что на крыше был как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Однако во время самого митинга на крыше никого не оказалось. На Дональда Трампа было совершено покушение 14 июля. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул площадку, злоумышленник прострелил экс-президенту ухо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник правоохранительных органов, дежуривший на крыше здания AGR, из-за жары ушел с крыши, откуда потом стрелял в экс-президента США Дональда Трампа Томас Крукс. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. «Сотрудник правоохранительных органов, которому было поручено следить за крышей здания, с которой 13 июля стрелял предполагаемый бывший убийца президента Трампа Томас Крукс, покинул свой пост, потому что там было «слишком жарко», — пишет FoxNews, ссылаясь на слова Хоули. По его словам, осведомитель сообщил о том, что на крыше был как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Однако во время самого митинга на крыше никого не оказалось. На Дональда Трампа было совершено покушение 14 июля. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул площадку, злоумышленник прострелил экс-президенту ухо.