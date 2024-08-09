Shot: курчане шокированы, что ночные клубы проводят вечеринки в разгар атаки ВСУ

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Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
В Курске ночные клубы организовывают вечеринки, пока на границе проходят бои (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ночные клубы Курска продолжают работать и организовывать вечеринки, несмотря на текущую обстановку в области в связи с украинскими атаками. Горожане обвинили заведения в цинизме. Об этом сообщает Shot.

«Рестобар „Карамель“ сегодня-завтра проводит „Горячий летний девичник“ с приглашенным танцором. Еще одну вечеринку проводит клуб „Часы“: в соцсетях предлагают бесплатную тусовку за репосты. В некоторых заведениях вход платный: берут 300 рублей», — передают авторы канала. Они также прикладывают аудио, где человек интересуется, есть ли в одном из ночных клубов свободные места. Ему ответили, что есть. Вход — 300 рублей. Местные горожане недовольны этим.

В настоящий момент в приграничной зоне региона проходят активные бои между российскими военными и ВСУ. URA.RU подробнее расписало, что происходит в регионе в настоящий момент.

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Ночные клубы Курска продолжают работать и организовывать вечеринки, несмотря на текущую обстановку в области в связи с украинскими атаками. Горожане обвинили заведения в цинизме. Об этом сообщает Shot. «Рестобар „Карамель“ сегодня-завтра проводит „Горячий летний девичник“ с приглашенным танцором. Еще одну вечеринку проводит клуб „Часы“: в соцсетях предлагают бесплатную тусовку за репосты. В некоторых заведениях вход платный: берут 300 рублей», — передают авторы канала. Они также прикладывают аудио, где человек интересуется, есть ли в одном из ночных клубов свободные места. Ему ответили, что есть. Вход — 300 рублей. Местные горожане недовольны этим. В настоящий момент в приграничной зоне региона проходят активные бои между российскими военными и ВСУ. URA.RU подробнее расписало, что происходит в регионе в настоящий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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