Shot: курчане шокированы, что ночные клубы проводят вечеринки в разгар атаки ВСУ

09 августа 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

В Курске ночные клубы организовывают вечеринки, пока на границе проходят бои (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ночные клубы Курска продолжают работать и организовывать вечеринки, несмотря на текущую обстановку в области в связи с украинскими атаками. Горожане обвинили заведения в цинизме. Об этом сообщает Shot. «Рестобар „Карамель“ сегодня-завтра проводит „Горячий летний девичник“ с приглашенным танцором. Еще одну вечеринку проводит клуб „Часы“: в соцсетях предлагают бесплатную тусовку за репосты. В некоторых заведениях вход платный: берут 300 рублей», — передают авторы канала. Они также прикладывают аудио, где человек интересуется, есть ли в одном из ночных клубов свободные места. Ему ответили, что есть. Вход — 300 рублей. Местные горожане недовольны этим. В настоящий момент в приграничной зоне региона проходят активные бои между российскими военными и ВСУ. URA.RU подробнее расписало, что происходит в регионе в настоящий момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночные клубы Курска продолжают работать и организовывать вечеринки, несмотря на текущую обстановку в области в связи с украинскими атаками. Горожане обвинили заведения в цинизме. Об этом сообщает Shot. «Рестобар „Карамель“ сегодня-завтра проводит „Горячий летний девичник“ с приглашенным танцором. Еще одну вечеринку проводит клуб „Часы“: в соцсетях предлагают бесплатную тусовку за репосты. В некоторых заведениях вход платный: берут 300 рублей», — передают авторы канала. Они также прикладывают аудио, где человек интересуется, есть ли в одном из ночных клубов свободные места. Ему ответили, что есть. Вход — 300 рублей. Местные горожане недовольны этим. В настоящий момент в приграничной зоне региона проходят активные бои между российскими военными и ВСУ. URA.RU подробнее расписало, что происходит в регионе в настоящий момент.