Shot: курчане шокированы, что ночные клубы проводят вечеринки в разгар атаки ВСУ

Ночные клубы Курска продолжают работать и организовывать вечеринки, несмотря на текущую обстановку в области в связи с украинскими атаками. Горожане обвинили заведения в цинизме. Об этом сообщает Shot.
«Рестобар „Карамель“ сегодня-завтра проводит „Горячий летний девичник“ с приглашенным танцором. Еще одну вечеринку проводит клуб „Часы“: в соцсетях предлагают бесплатную тусовку за репосты. В некоторых заведениях вход платный: берут 300 рублей», — передают авторы канала. Они также прикладывают аудио, где человек интересуется, есть ли в одном из ночных клубов свободные места. Ему ответили, что есть. Вход — 300 рублей. Местные горожане недовольны этим.
В настоящий момент в приграничной зоне региона проходят активные бои между российскими военными и ВСУ. URA.RU подробнее расписало, что происходит в регионе в настоящий момент.
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