Суд заочно приговорил Максакову* к 4 годам и 6 месяцам колонии

Срочная новость
Фото:

Оперная певица Мария Максакова*, признанная в РФ иноагентом, была заочно приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом РЕН ТВ сообщил один из участников судебного процесса.

* Признана в РФ иноагентом.

