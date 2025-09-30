Суд заочно приговорил Максакову* к 4 годам и 6 месяцам колонии

Срочная новость
Оперная певица Мария Максакова*, признанная в РФ иноагентом, была заочно приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом РЕН ТВ сообщил один из участников судебного процесса.
* Признана в РФ иноагентом.
