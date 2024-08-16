Замначальника МЧС Забайкалья отправили в СИЗО по обвинению во взятке

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СК предъявил обвинение во взяточничестве высокопоставленному сотруднику МЧС
СК предъявил обвинение во взяточничестве высокопоставленному сотруднику МЧС Фото:

Заместителю начальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Савелию Столярову предъявили обвинение в получении взятки, его отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Забайкальскому краю.

«Следователи <...> предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) Савелию Столярову», — говорится в сообщении следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Столяров получил взятку в 300 тысяч рублей за помощь в согласовании проекта реконструкции системы оповещения населения Читы. Он полностью признал вину, заключили в канале. 

Ранее Свелевский суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского. Его обвинили во взяточничестве, передает «Национальная служба новостей». 

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Заместителю начальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Савелию Столярову предъявили обвинение в получении взятки, его отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Забайкальскому краю. «Следователи <...> предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) Савелию Столярову», — говорится в сообщении следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Столяров получил взятку в 300 тысяч рублей за помощь в согласовании проекта реконструкции системы оповещения населения Читы. Он полностью признал вину, заключили в канале.  Ранее Свелевский суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского. Его обвинили во взяточничестве, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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